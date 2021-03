In Veneto nuovo aumento dei contagi: 2.682 casi e 29 decessi. Cresce la pressione sugli ospedali

Sono saliti a 2.682 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. La nuova impennata di casi porta quindi a 353.727 il totale dei contagi registrati nella regione, secondo l’ultimo bollettino regionale. I decessi da ieri sono stati invece 29, per un totale di 10.098. I veneti attualmente positivi e in isolamento sono ora 34.062. Torna a crescere anche la pressione sulle strutture ospedaliere, dove aumentano anche i casi più gravi: nell’ultimo giorno sono stati 6 i nuovi ricoveri nei reparti Covid, dove ora si trovano 1.375 persone. 14 invece i nuovi ingressi nelle terapie intensive, che in totale contano 183 malati gravi.

