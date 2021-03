Coronavirus, in Lombardia 61 morti in 24 ore. Altri 39 ingressi giornalieri in terapia intensiva (714 ricoveri in totale)

Il bollettino del 14 marzo

Diminuiscono gli ingressi per Coronavirus nelle terapie intensive delle Lombardia. Oggi 14 marzo sono 39, ieri 54. Per un totale di ricoveri in area critica che al momento raggiunge quota 714. I dati del bollettino regionale registrano un incremento sui ricoveri ordinari: 6.077 (+9) nelle ultime 24 ore contro i 6.068 di ieri. Sul fronte dei decessi sono +61 le nuove vittime rilevate. La curva scende rispetto ai +66 morti di ieri, +89 due giorni fa. Per un totale di 29.220 decessi dall’inizio del monitoraggio a oggi. I nuovi positivi sono +4.334 (ieri +5.809) con un incremento di tamponi effettuati pari a 45.013 (ieri + 59.378). Il totale dei test eseguiti in regione da inizio pandemia è di 7.333.393 di cui 611.082 processati con test antigenico rapido e 6.722.311 con tampone molecolare. Si avvicinano ancora a quota 100mila gli attualmente positivi: 97.487. Mentre il totale dei guariti e dei dimessi è pari a 540.331.

