«Right up your alley»: il volo del drone nella sala da bowling conquista la rete – Il video

La clip è stata realizzata dal videomaker Jay Christensen in una sala a Minneapolis e ha ottenuto milioni di condivisioni

Un ingresso in volo direttamente dentro una sala da bowling. Sono le immagini sensazionali di un video realizzato dal giovane videomaker Jay Christensen al Bryant-Lake Bowling di Minneapolis. Il ragazzo dimostra una capacità millimetrica di pilotaggio del drone, che vola dall’ingresso alla sala con i birilli, passando per il cinema. Christensen ha poi pubblicato la clip, realizzata in collaborazione con Rally Studios, ottenendo milioni di visualizzazioni e condivisioni su diverse piattaforme, e scatenando anche l’interesse di qualche produttore degno di nota.

Video: YouTube/jaybyrdfilms

