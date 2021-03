«Siamo incinte»: la felicità della calciatrice Lina Hurtig per la gravidanza della moglie – Il video

La calciatrice svedese, in forza alla Juventus Women, ha annunciato la gravidanza della moglie in una lunga intervista su YouTube

Calciatrici, donne, innamorate, e tra qualche mese mamme. In una lunga intervista rilasciata sul canale Juventus Women, l’attaccante svedese Lina Hurtig e la moglie Lisa Santz hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Nel video rilasciato dalla squadra dove Hurtig milita dalla scorsa stagione, la coppia descrive il loro rapporto, la centralità del calcio nella loro storia, le emozioni per l’arrivo della gravidanza e le fasi della loro relazione, dal primo incontro al matrimonio.

L’amore e la gravidanza

Dopo le nozze nell’agosto del 2016, Hurtig e Lantz hanno iniziato a pensare ad allargare la loro famiglia. «Quando abbiamo deciso di avere un bambino siamo andate in una clinica privata in Svezia». La stessa Lisa comunicò alla compagna di essere incinta, con una telefonata che ha cambiato la vita di entrambe, tenute distanti a causa degli impegni con i rispettivi club dove giocano. «Me lo sentivo che qualcosa stava cambiando – racconta Lantz -. Dopo il test ho iniziato a piangere e ho chiamato Lisa dicendole “Siamo incinte”. Nostro figlio o nostra figlia crescerà facendo quello che preferisce. Non mi spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma faccia ciò che vuole purché sia felice», ha concluso la donna.

Il calcio e quella foto diventata virale

«Senza il calcio non ci saremmo mai conosciute», racconta la calciatrice bianconera, raccontando la prima volta che si sono incontrate. Erano i tempi del Linköpings, compagine svedese nella quale sia la Lantz che la Hurtig giocavano. A quel periodo risale il primo appuntamento. «Lisa mi sostiene», prosegue Hurtig, «Quando gioco e lei è casa so che mi sta guardando e fa il tifo. Il calcio mi ha dato molto, tutte le persone che ho incontrato, le mie compagne, i posti in cui sono stata, ma soprattutto Lisa, la cosa più importante: senza il calcio non ci saremmo mai conosciute». Nel 2019, durante il Mondiale in Francia, la coppia divenne protagonista a sua insaputa di uno scatto che ritraeva un loro bacio sugli spalti dopo la vittoria della Svezia sulla Thailandia. «Non ce lo aspettavamo. È stato qualcosa di semplice: ho visto Lisa tra il pubblico e volevo festeggiare la vittoria con mia moglie», ha detto Hurtig.

