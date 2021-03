Usa, Biden contro Putin: «È un assassino. Pagherà il prezzo delle interferenze nelle elezioni». Mosca: «È un attacco a tutto il Paese»

«Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?». La domanda è di un giornalista dell’emittente americana Abc, George Stephanopoulos, ed è diretta al presidente americano Joe Biden, il quale non esita molto prima di annuire. «Lo penso». «Non credo che Putin abbia un’anima – dichiara Biden -. Anzi, nella nostra prima conversazione telefonica gli ho detto esattamente questo e lui mi ha risposto “Allora ci capiamo”».

Le interferenze russe nelle elezioni Usa 2020

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivano all’indomani della diffusione di un rapporto dell’intelligence americana che conferma quanto era stato scritto in precedenza dai media: la Russia – insieme ad altri Paesi ostili agli Stati Uniti, tra cui l’Iran – ha nuovamente tentato di interferire nel processo democratico americano autorizzando operazioni per favorire Donald Trump durante le presidenziali di novembre. Anziché intervenire direttamente sul voto, come era accaduto in passato, secondo l’intelligence americana, la Russia avrebbe cercato di diffondere informazioni false per denigrare Biden, arrivando persino a infiltrare il cerchio ristretto di Donald Trump.

Per questo il presidente americano vuole far «pagare un prezzo» a Putin, come ha dichiarato lui stesso nell’intervista all’Abc, anche se i motivi di scontri tra l’amministrazione Biden e Mosca sono stati diversi dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca, a partire dall’incarcerazione del dissidente russo Alexei Navalny, già motivo di sanzioni americane e europee nei confronti della Russia a inizio marzo, e delle taglie russe sulle truppe statunitensi in Afghanistan. A proposito dell’Afghanistan, nel corso dell’intervista all’Abc Biden ha annunciato che difficilmente le truppe americane lasceranno il Paese entro il primo maggio, come era previsto dall’accordo negoziato dall’amministrazione Trump con i talebani nel febbraio del 2020.

La replica del presidente della Duma: «Isteria causata da impotenza»

La fondazione di Navalny ha accolto positivamente le parole di Navalny. «Biden senza ombra di dubbio chiama Putin “un assassino” perché è veramente così – scrive su Twitter l’FBK -. A tutti quelli che dubitano fategli vedere il nostro video su come Vladimir Putin ha cercato di uccidere Alexey Navalny». Come era prevedibile, la reazione da parte di Mosca non si è fatta attendere. Questa volta a rispondere per primo non è stato il ministro degli Esteri russo Lavrov ma il presidente della Duma, il Parlamento russo, Viaceslav Volodin che ha definito gli «attacchi contro Putin […] attacchi contro il nostro Paese», ma non ha esplicitamente negato che il presidente russo sia infatti «un assassino». «Biden con la sua dichiarazione ha offeso i cittadini del nostro Paese – ha scritto Volodin su Telegram -. È un’isteria causata dall’impotenza».

Leggi anche: