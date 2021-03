«Non dovremmo parlarci alle spalle»: Putin invita Biden a un colloquio pubblico – Il video

«L’ultima volta che abbiamo parlato al telefono l’iniziativa è venuta dal presidente Biden: voglio invitarlo a una telefonata aperta, come si dice, online, a patto che sia aperta a tutti». Con queste parole il presidente russo Vladimir Putin dà seguito allo scambio di battute che hanno fatto tremare i rapporti diplomatici tra Mosca e Washington, dopo che Joe Biden ha bollato come assassino il suo omologo. Alle dichiarazioni del presidente americano erano seguite le repliche del Cremlino. «Non dovremmo parlarci alle spalle», ha detto Putin in un’intervista alla rete pubblica Rossija, durante le celebrazioni per il settimo anno dall’annessione della Crimea. «Potremmo e dovremmo continuare le nostre relazioni».

Video: Ansa

