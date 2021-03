Le macerie per strada in Algeria dopo il terremoto. La scossa avvertita anche in Italia – Il video

Il sisma intorno all’1 di notte nella città di Bejaja, nel nord-est del Paese. Non ci sarebbero vittime

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata rilevata al largo delle coste algerine. L’epicentro del sisma è stato rintracciato nell’area nord-est del Paese, nella città di Bejaja, con una profondità relativamente bassa di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare nelle regioni della Liguria e della Sardegna. Tra i 164mila abitanti di Bejaja c’è stato il panico a causa di crolli e fughe nel pieno della notte dalle abitazioni. Alcune strutture hanno subito danni, ma non sono state comunicati feriti gravi o vittime legate al terremoto.

Video: Twitter/@xhildinho

