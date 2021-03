Silenzio, parla Marte: i nuovi suoni dal Pianeta rosso catturati dal rover Perseverance – Il video

Un suono simile a quello di un fondale marino. Così viene percepito dai microfoni della Perseverance il suono del vento di Marte, catturato durante un’escursione del robot della Nasa sul Pianeta Rosso. La clip audio è stata pubblicata dalla stessa agenzia spaziale americana sul profilo Twitter. A inizio missione, la Nasa aveva pubblicato una clip del vento di Marte, ma con il rover in attesa dei primi movimenti. In questi giorni, infatti, il robot sta esplorando l’area circostante all’atterraggio avvenuto lo scorso febbraio, per iniziare la raccolta di materiale da riportare sulla Terra per motivi di studio.

Video: Twitter/Nasa

