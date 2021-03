Coronavirus, 460 decessi e 300 nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 5,8%

Il bollettino del 24 marzo

Oggi 24 marzo sono +21.267 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +18.765 di ieri e i +13.846 del giorno prima, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. In tutto i contagiati sono 3.440.862. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 460: ieri 551, il giorno prima 386, per un totale di 106.339 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 561.308 contro i 560.654 di ieri. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Lombardia con +4.282 casi.

Oggi i ricoverati con sintomi sono 28.438 (ieri 28.428, +10) mentre in terapia intensiva si segnalano 3.588 pazienti (ieri 3.546, +42). Gli ingressi in rianimazione, nell’ultima giornata, sono 300 contro i 317 di ieri. In isolamento domiciliare, invece, si trovano 529.282 persone (ieri 528.680) mentre i guariti e i dimessi sono in tutto 2.773.215 (ieri 2.753.038, +20.132).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 363.767 tamponi contro i 335.189 di ieri e i 169.196 del giorno prima. Dall’inizio del monitoraggio sono stati fatti in tutto 47.759.055 tamponi di cui 39.048.757 molecolari e 8.710.298 antigenici. Le persone testate, invece, sono 22.288.369. Infine, il tasso di positività oggi è al 5,8 per cento (ieri al 5,6, +0,2 per cento).

