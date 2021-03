Coronavirus, 460 decessi in 24 ore. In calo gli ingressi in terapia intensiva: 260 (ieri 300)

Il bollettino del 25 marzo

Sono 460 le nuove vittime legate al Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Italia. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, il totale delle vittime sale a 106.799. Anche ieri i decessi registrati erano stati 460, mentre due giorni fa 551. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi se ne sono tracciati altri 23.696. Ieri, l’aumento era stato di +21.267, contro i +18.765 del 23 marzo. Gli attualmente positivi sono 562.856.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali si contano a oggi 28.424 ricoveri con sintomi: in calo di 14 rispetto a ieri, quando se ne contavano 28.438. In terapia intensiva ci sono invece 3.620 posti letto occupati (ieri 3.588, +32), di cui 260 entrati nelle ultime 24 ore (ieri i nuovi ingressi erano stati 300). I guariti e i dimessi sono in tutto 2.794.888 (ieri 2.773.215, +21.673).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 349.472 tamponi (ieri 363.767). Il tasso di positività oggi è al 6,8% per cento (ieri al 5,8%). Dall’inizio del monitoraggio sono stati fatti in tutto 48.108.527 tamponi – 39.251.933 molecolari e 8.586.594 antigenici.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

