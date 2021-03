Il piano Bianchi-Miozzo per riaprire le scuole dopo Pasqua: test rapidi in classe ogni settimana anche negli asili

L’ultimo Dpcm del governo Draghi scadrà il 6 aprile. Una data in cui le Regioni d’Italia saranno con tutta probabilità mantenute in zona rossa o arancione. La prima riapertura che si tenterà di fare sarà unicamente quella delle scuole. Dopo 10 giorni di chiusura, studenti e docenti potrebbero tornare in aula per il 50% delle presenze in fascia arancione, con materne ed elementari in classe anche in fascia rossa. Una promessa che il premier Draghi ha fatto dichiarando l’intenzione di «cominciare a riaprire almeno le scuole primarie e dell’infanzia», e solo se «la situazione epidemiologica lo permetterà».

Tamponi per tutti

A questo proposito il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi insieme al consulente Agostino Miozzo avrebbero un piano: il primo giorno tutti gli studenti, bambini di nidi e materne comprese, dovranno essere sottoposti a tampone rapido. Un test che dovrà essere ripetuto ogni settimana. In caso di positività si procederà con il tampone molecolare a tutta la classe. Oltre al monitoraggio costante della possibile diffusione del virus tra gli studenti, l’obiettivo sarà quello di terminare le vaccinazioni dei docenti.

Dopo Pasqua tutti i docenti vaccinati

«Abbiamo dato un’accelerazione importante alla campagna, su base nazionale siamo riusciti a vaccinare più della metà del personale scolastico» ha spiegato Bianchi, sottolineando dall’altra parte quanto ancora ci siano differenze di passo tra regione e regione. Al momento i docenti e il personale scolastico immunizzato, che hanno quindi ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid, sono circa 600 mila su un totale di 1 milione e 200 mila persone. Lazio, Puglia e Campania sono tra le Regioni più avanti nella somministrazione agli insegnanti con una media di 90mila persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, mentre i piani di Liguria, Sardegna e Calabria sono fermi a numeri ancora troppo bassi, con una quantità di dosi che non supera quota 7mila. Nonostante il gap territoriale l’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo sembra mostrarsi ottimista su un obiettivo imminente: «La campagna vaccinale sta andando avanti molto bene, contiamo di raggiungere la stragrande maggioranza del corpo docente e non docente subito dopo Pasqua».

