Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele «per problematiche di salute» da lunedì scorso, 22 marzo. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter di oggi, 24 marzo, nella maxi aula di Milano Fiera, davanti ai giudici. Come però accaduto nelle passate udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso di non presentare l’istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo. Questo significa che l’udienza procederà regolarmente.

Lo scorso 14 gennaio Berlusconi era stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, su indicazione del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il trasferimento in ospedale era stato motivato da «un problema cardiaco aritmologico». «Sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente, nel Sud della Francia, per un aggravamento», aveva detto Zangrillo, e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco, perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia».

