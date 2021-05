Silvio Berlusconi torna al San Raffaele, il ricovero all’alba per le cure post-Covid

A un mese dall’ultimo ricovero per accertamenti sulle proprie condizioni di salute, Silvio Berlusconi è stato nuovamente ospedalizzato al San Raffaele di Milano. Secondo quanto di apprende da fonti parlamentari azzurre, il leader di Forza Italia sta proseguendo controlli e terapie per superare gli strascichi del Covid, che lo aveva colpito duramente lo scorso autunno. Fonti vicine all’entourage del Cav riferiscono che Berlusconi è stato trasferito all’alba di oggi, 11 maggio, dalla propria casa di Arcore all’istituto meneghino. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

