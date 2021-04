Dal re della Nutella all’ex premier Berlusconi. Ecco chi sono i 10 più ricchi d’Italia

C’è chi la crisi non la sente affatto, nemmeno ai tempi della pandemia del Coronavirus. C’è chi, insomma, non ha problemi ad arrivare a fine mese. Parliamo degli uomini più ricchi d’Italia il cui patrimonio stimato può superare persino i 35 miliardi di dollari. Numeri da capogiro. Secondo Forbes, in Italia ci sarebbero ben 51 miliardari con un patrimonio di circa 204,5 miliardi di dollari.

Al primo posto Giovanni Ferrero

ANSA/STEFANO PORTA | In foto Giovanni Ferrero

Ma quali sono gli italiani più ricchi d’Italia? Nella classifica di Forbes non mancano i nomi di Giovanni Ferrero e Leonardo Del Vecchio e famiglia. Il primo, figlio del patron della Ferrero e della Nutella, ha un patrimonio stimato in 35,1 miliardi di dollari. Numeri che gli consentono di occupare la prima posizione in Italia e la settima in Europa.

C’è anche Giorgio Armani

ANSA/MATTEO BAZZI | Giorgio Armani

Al secondo posto, invece, troviamo Leonardo Del Vecchio e famiglia (patron della Luxottica) con 25,8 miliardi. Al terzo Stefano Pessina (del gruppo delle farmacie Walgreens Boots Alliance) con 9,7 miliardi, al quarto Massimiliana Landini Aleotti e famiglia con 9,1 miliardi e al quinto lo stilista e imprenditore Giorgio Armani con 7,7 miliardi.

Silvio Berlusconi “solo” al sesto posto

ANSA/ETTORE FERRARI | Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi entra nella top ten, alla sesta posizione, con 7,6 miliardi. A seguire, al settimo posto, Augusto e Giorgio Perfetti con 5,8 miliardi, all’ottavo Giuseppe De Longhi e famiglia con 5,2 miliardi, al nono Gustavo Denegri (presidente della società biotecnologica Diasorin) con 5,1 miliardi e infine, alla decima posizione, Patrizio Bertelli con 4,6 miliardi.

Una sola donna nella top ten

L’unica donna tra i più ricchi d’Italia è Massimiliana Landini Aleotti che, con un patrimonio stimato in 9,1 miliardi di dollari, è proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini. Fanno il suo debutto, per la prima volta, John Elkann con un patrimonio di 2 miliardi e Antonio ed Emma Marcegaglia con 1,4 miliardi di dollari. In lista, quest’anno, anche l’imprenditore Nerio Alessandri, fondatore di Technogym con 1,3 miliardi. I più “poveri”? Sempre secondo Forbes, sono Marco Squinzi e Veronica Squinzi (50 e 51esima posizione): il loro patrimonio è stimato in 1 miliardo di dollari.

