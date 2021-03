Un cargo di 400 metri si arena nel Canale di Suez: oltre 100 navi restano bloccate – Il video

Nella notte tra i 23 e il 24 marzo il Canale di Suez, una delle rotte commerciali più importanti al mondo che collega l’Asia al Mediterraneo attraverso il Mar Rosso, è rimasto impraticabile a causa di un incidente – causato dal forte vento – che ha fatto arenare una nave cargo. L’imbarcazione, la Mv Ever Given della compagnia Evergreen, lunga 400 metri e larga 59, è finita di traverso bloccando l’intero canale per diverse ore. Nel corso della notte almeno un centinaio di navi sono rimaste ferme. Nella mattina di oggi, poi, il traffico è ripreso sulla parte “originale” o storica della linea d’acqua che dal 2015 ha avuto un parziale raddoppio e non quindi ancora anche sul suo secondo ramo più recente. La nave che s’è arenata era proveniente dalla Cina e doveva arrivare al porto olandese di Rotterdam.

Video: YouTube/TH20

