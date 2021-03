L’Europa frena sulle riaperture: «La situazione è ancora grave». Fonti Ue: contro AstraZeneca pronti all’azione legale

Da Bruxelles anche la notizia di un totale disaccordo tra gli Stati sul criterio di ripartizione delle dosi in arrivo: «Servirà tempo per decidere quale metodo adottare»

«La situazione epidemiologica del Covid resta grave, per questo sarà necessario mantenere le restrizioni»: questo quanto si apprende dalla bozza del documento di conclusioni letto in Consiglio europeo, cominciato in video conferenza alla presenza dei leader degli Stati membri. «Anche alla luce delle sfide poste dalle varianti anche le misure anti Covid sui viaggi non essenziali devono essere mantenute» continua il testo, «mentre deve continuare a essere garantito il flusso senza ostacoli di merci e servizi all’interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi».

Azioni legali contro AstraZeneca

A poche ore dal vertice Ue, da Bruxelles è arrivata la notizia di una possibile dichiarazione di guerra della Commissione europea nei confronti della casa produttrice del vaccino anti Covid AstraZeneca. «Se non otterremo risultati soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi di vaccino procederemo per via legale» hanno fatto sapere le fonti Ue. All’indomani di uno dei più grandi scandali a tema vaccini da inizio pandemia, che ha visto proprio l’azienda anglo-svedese al centro di un occultamento di fornitura nell’azienda Catalent di Anagni, l’obiettivo europeo è di ricevere le fiale promesse. «Non vogliamo vincere una causa legale per il fatto di vincerla, ma per ottenere più dosi» continuano da Bruxelles, «soprattutto per il secondo trimestre, sul quale c’è preoccupazione». Il riferimento è al «grande divario» tra dosi concordate e quelle effettivamente arrivate, oltre «alla confusione su quali lotti vanno a chi».

Scontro tra gli Stati sulle dosi da spartirsi

Una delle questioni centrali da risolvere nel Consiglio europeo è anche quella riguardante la ripartizione delle dosi in arrivo. Nonostante l’urgenza del tema però sembrerebbe che i governi non siano in grado di arrivare a un accordo imminente. «Le posizioni assunte sono ancora lontane tra loro, servirà ancora tempo per decidere quale metodo adottare» spiegano le fonti. Da Bruxelles fanno sapere dunque che «difficilmente si troverà una soluzione al vertice Ue di oggi». Lo scontro irrisolto starebbe nel principio, da sempre incoraggiato dalla Commissione Ue, di una suddivisione su base demografica. Il criterio del numero di popolazione sembrerebbe non mettere d’accordo tutti senza una solida alternativa di compromesso, almeno per il momento. «Il nodo» spiega ancora Bruxelles, «è definire la soglia per una ridistribuzione equilibrata delle dosi che alcuni Paesi non hanno voluto acquistare».

