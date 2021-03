Coronavirus, la Francia allarga l’area in lockdown: un mese di stop, tranne per la scuola. Anche Pfizer comincia i test con i vaccini sugli under 12

FRANCIA

EPA/LUDOVIC MARIN | Il ministro della Salute francese Olivier Vèran

Dopo Parigi si allarga il lockdown in Francia

Aumentano i dipartimenti francesi sottoposti al lockdown, a fronte di un aumento della pressione sulle strutture ospedaliere e che il ministro della Salute francese, Olivier Véran, prevede in aumento nei prossimi giorni. Solo lo scorso giovedì, la Francia ha registrato oltre 45 mila nuovi casi di Coronavirus e 225 vittime in un giorno. Così come già deciso per Parigi la scorsa settimana e 15 dipartimenti, altri tre dovranno affrontare nuove restrizioni a partire dalla mezzanotte di oggi venerdì 26 marzo per almeno un mese. Si tratta del Rodano, quindi con la città di Lione, dell’Aube a est di Parigi e della Niève. La maggior parte della attività commerciali non essenziali dovrà quindi chiudere, mentre vengono vietati gli spostamenti non solo tra dipartimenti in lockdown, ma anche oltre 10 chilometri dalla propria abitazione. Resistono invece le scuole, secondo il ministro Véran chiudere gli istituti scolastici sarebbe: «una soluzione di ultima istanza» considerando le conseguenze «molto pesanti» su bambini e famiglie.

USA

EPA/JUSTIN LANE | L’ingresso della sede centrale di Pfizer a New York

Anche Pfizer parte con i test dei vaccini sugli under 12

Negli Stati Uniti è cominciata la sperimentazione del vaccino anti Covid sui bambini sotto i 12 anni, con le prime somministrazioni fatte con Pfizer a due gemelle di 9 anni nel North Carolina. La casa farmaceutica americana prevede di fornire i primi risultati della sperimentazione nelle prossime settimane e i primi studi completi nella seconda metà dell’anno, con l’obiettivo di vaccinare i più piccoli già dall’inizio del 2022, come ha confermato la portavoce di Pfizer al New York Times, Sharon Castillo. Anche Moderna sta per cominciare i test sui bambini dai sei mesi ai 12 anni, AstraZeneca ha iniziato da circa un mese.

