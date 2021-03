In 5 mila sotto il palco per l’esperimento a Barcellona: anche la Spagna studia la ripresa di stadi e discoteche. Come funziona il test – Video

Oltre all’Olanda anche il governo spagnolo ha deciso di raccogliere dati per le prossime eventuali riaperture di massa. Zero distanziamento, i 4.500 metri quadrati del Palau Sant Jordi sono stati disinfettati con un robot a raggi ultravioletti

Dopo l’Olanda anche la Spagna si lancia nell’esperimento: 5 mila persone radunate in uno stadio per assistere al primo grande concerto del Paese da inizio pandemia. È successo al Palau de Sant Jordi di Barcellona, un’arena in grado di ospitare fino a 20mila spettatori. Dopo essere stati sottoposti a un test antigenico Covid, i partecipanti muniti di mascherina hanno cantato e ballato senza preoccupazione di assembramento: lo scopo è quello di raccogliere dati per eventuali riaperture e definire i limiti di un ritorno alla normalità più che mai atteso. 4.500 metri quadrati di spazio accuratamente disinfettato con un robot a luce ultravioletta. Durante il concerto rock della band Love of Lesbian il team medico ha supervisionato la situazione assicurandosi che le regole dell’esperimento venissero rispettate.

La selezione del pubblico

A persone con disfunzioni cardiache, cancro e a coloro che sono stati in contatto con qualcuno infettato nelle ultime settimane è stato chiesto di non partecipare alla prova. Chi invece ha potuto comprare il biglietto ha dovuto scegliere fra 3 luoghi in cui fare il test rapido la mattina stessa del concerto. Dei 5mila previsti, solo 6 spettatori sono risultati positivi al Covid e quindi esclusi dall’esperimento. Tutti gli altri hanno ricevuto, dopo esito negativo, un sms con il codice di conferma della prenotazione. Nel costo del biglietto, compreso tra i 23 e i 28 euro, è stato inserito anche quello del test effettuato e delle mascherine obbligatorie da dover indossare in tutte le aree dello stadio tranne in quelle adibite alla consumazione di cibo e bevande.

Come funziona l’esperimento

All’ingresso la folla è stata divisa in quattro code di accesso, in modo da evitare la calca e organizzare entrate e uscite segmentate. Ogni spettatore ha dovuto mostrare per due volte l’sms con il codice di prenotazione ricevuto per poi entrare all’interno del Palau de Sant Jordi . Tra abbondanza di gel e servizi di informazione ovunque, le 5mila persone hanno potuto scatenarsi senza alcuna preoccupazione di distanziamento. Gli esperti non hanno segnalato incidenti significativi durante tutta la serata, ora ci sarà da analizzare i preziosi dati raccolti. «Siamo sulla strada giusta, ma il virus è ancora là fuori. La battaglia continua» ha detto il vocalist dei Love of Lesbian Santi Balmes alla fine del concerto.

