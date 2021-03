Covid, prime partenze dall’aeroporto di Fiumicino verso le mete scelte per le vacanze pasquali – Il video

Tempo di restrizioni causate dal Coronavirus in vista della Pasqua, ma anche di partenze, data la decisione del governo di aprire i confini per i viaggi all’estero. Questa mattina a Fiumicino, il più grande scalo aeroportuale di Roma, i viaggiatori hanno iniziato a imbarcarsi per raggiungere le mete scelte per le festività pasquali. «Lavoro nel settore ed è una mazzata per il turismo, perché molti clienti sono spaventati e altri non hanno un posto dove fare la quarantena», afferma un tour-operator intervistato dall’Ansa. «Trovo assurdo che si possa andare all’estero e non in Italia, soprattutto quando si sa che molte famiglie hanno dei cari fuori dalla loro regione», commenta una signora anziana in attesa all’aeroporto.

