Sfreccia a 150 km all’ora su un go-kart: l’incredibile inseguimento di carabinieri e polizia a Frosinone – Il video

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di circolazione dopo una corsa di un’ora per le vie di Frosinone

Un’ora di guida con picchi di 150 chilometri orari. Una prestazione da Gran Premio, se non fosse che è avvenuta tra le strade di Frosinone, anziché su un circuito. La sera di martedì 30 marzo, infatti, carabinieri e polizia hanno iniziato un inseguimento con un uomo a bordo di un go-kart, senza casco, e sorpreso a sfrecciare per le vie della parte bassa della città ciociara. La corsa è iniziata quando i militari hanno intimato l’alt al guidatore del mezzo, che non si è fermato e ha iniziato a sfrecciare anche tra le vie di campagna di Veroli e Alatri, fino a quando i carabinieri non sono riusciti a fermarlo. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine locali per alcuni precedenti ed era sprovvisto di assicurazione e di patente, che gli è stata revocata. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che della violazione del divieto di circolazione e delle restrizioni anti-Covid.

Video: YouTube/andrenardelli – Twitter/@rullolulic

