Il fenomeno Teodor Davidov, il tennista di 12 anni: ambidestro e senza rovescio – Il video

C’era una volta, nell’universo del tennis ambidestro, il funambolo Fabrice Santoro, francese che giocava dritti a due mani dando spettacolo sui campi internazionali. E una tennista russa, Evgenya Kulikovskaya, anche lei ambidestra, nel 2003 nella lista delle 100 migliori giocatrici Atp. un italiano, Claudio Grassi, che usava l’istinto per cambiare mano e tirare dritti sia con il destro che con il sinistro. Tuttavia, nessuno di loro aveva 12 anni come Teodor Davidov, il giovane tennista bulgaro che padroneggia dritti e servizi con entrambi le mani e dà spettacolo in un torneo in California. Il piccolo tennista è stato ripreso mentre gioca all’Ester Bowl di San Diego, una delle competizioni giovanili più importanti organizzate dalla Usta, l’associazione tennistica americana.

Video: YouTube/SomosDeporte

