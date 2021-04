Il 3 marzo la donna aveva chiesto al governatore perché la dose prenotata per la madre novantenne non fosse stata somministrata. E lui aveva risposto: il servizio a casa partirà presto

I ritardi della campagna vaccinale hanno effetti reali. E molte volte ricevere la dose di vaccino anti Coronavirus è questione di vita o di morte. A dimostrarlo ancora una volta è il caso di una donna residente in Puglia, che il 3 marzo si era rivolta personalmente a Michele Emiliano con un post su Facebook per chiedergli quando e come sarebbe avvenuta la somministrazione a domicilio del vaccino a sua madre, 90 anni. Oggi, 3 aprile, la donna ha fatto sapere che sua madre è morta di Covid senza averlo ricevuto, e che lei stessa ha contratto la malattia.

Il primo post del 3 marzo

«Sono una sua elettrice e vorrei chiederle, visto che Pier Luigi Lopalco non risponde, quando mia madre potrà avere la somministrazione a domicilio prenotata per oggi», scriveva Maria Paola lo scorso 3 marzo. «Visto che non riesco ad avere risposte concrete da nessuno, non vorrei essere portata a pensare che questi vaccini per le persone anziane fragili vogliano essere risparmiate a favore di chi ha un’attesa di vita più lunga».

La risposta e il triste epilogo

Appena un’ora dopo il post, il presidente della regione Puglia aveva risposto: «Qualsiasi data ti abbiano dato era indicativa perché il servizio domiciliare non è come quello ambulatoriale. In ogni caso – aveva assicurato Emiliano – a breve partiranno anche quelle».

Purtroppo, però, le cose non sono andate così. A distanza di un mese, Maria Paola ha comunicato che sua mamma è deceduta e lei stessa è risultata positiva al Coronavirus. «Gentile dottor Emiliano, grazie lo stesso – ha scritto stamattina nei commenti al vecchio post – mia madre nel frattempo è morta e io sono positiva al Covid».

