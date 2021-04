Coronavirus, in Lombardia 74 decessi in 24 ore. Stabili i ricoveri ordinari, diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 4 aprile

Dopo l’aumento registrato ieri, torna a scendere il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati +3.003 nuovi casi (ieri 4.132) a fronte di 41.537 test elaborati (ieri 57.954), con un tasso di positività pari al 7,23% (ieri 7,13%). Complessivamente, sin da inizio pandemia, il numero totale di casi registrati nella regione sale a quota 751.043 unità. Diminuisce il numero dei decessi. Dopo le 97 vittime di ieri, oggi la regione ha segnalato 74 morti Covid, per un totale di 31.130 decessi da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi si attesta a quota 93.964 persone (ieri 94.125), di cui 86.478 in isolamento domiciliare (ieri 86.603).

Sul fronte delle ospedalizzazioni, al netto di +22 nuovi ingressi giornalieri, il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive della regione è oggi pari a 864 (ieri erano 862), mentre il numero dei positivi al virus ricoverati in area non critica passa dai 6.660 pazienti di ieri ai 6.622 attualmente ricoverati con sintomatologia Covid. Infine i guariti e dimessi, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 3.090 unità, per un totale di 625.949 guariti sin dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/ MATTEO BAZZI

