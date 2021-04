Coronavirus, 296 decessi in 24 ore. 192 gli ingressi in terapia intensiva, 353 nuovi ricoveri nei reparti Covid

Il bollettino del 5 aprile

Oggi 5 aprile sono +10.680 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +18.025 di ieri e i +21.261 del giorno prima. Il totale è di 3.678.944 contagiati dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece, nelle ultime 24 ore sono 296 contro le 326 di ieri. Il numero dei decessi sale a 111.326. Gli attualmente positivi oggi sono 570.096 (ieri 569.035, +1.061). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Emilia-Romagna (+1.493), Lazio (+1.419) e Lombardia (+1.358).

I ricoverati nell’ultima giornata sono 28.785 (ieri 28.432, +353) mentre in terapia intensiva si segnalano ancora 3.737 pazienti (ieri 3.703, +34). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192, ieri 195. I dimessi e i guariti sono in tutto 2.997.522 (ieri 2.988.199, +9.323 nelle ultime 24 ore) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 537.574 persone (ieri 536.900, +674).

Solo nell’ultima giornata, in tutta Italia, sono stati eseguiti 102.795 tamponi (ieri 250.933) per un totale di 51.302.838 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio di cui 41.106.214 molecolari e 10.196.624 antigenici. Le persone testate, invece, sono 23.394.151. Infine, il tasso di positività registrato oggi 5 aprile è del 10,4 per cento (+3,2; ieri era al 7,1).

