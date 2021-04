Coronavirus, 487 vittime nelle ultime 24 ore, altri 259 ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 4,75%

20mila dimessi e guariti in appena 24 ore. Aumenta sia il numero di tamponi (oggi 362mila) che, seppur di poco, il tasso di positività (+0,7 per cento rispetto a ieri)

Il bollettino dell’8 aprile

Oggi 8 aprile sono 17.221 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 13.708 di ieri. Il numero di contagiati sale a 3.717.602, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. I decessi nelle ultime 24 ore sono 487 contro i 627 di ieri. Le vittime in Italia, dall’inizio della pandemia, sono 112.861. Gli attualmente positivi oggi sono 544.330 (ieri 547.837, -3.507). Le regioni con il maggior incremento giornaliero di casi di Covid sono Lombardia (+2.537), Puglia (+1.974) e Campania (+1.933).

La situazione negli ospedali

I ricoverati con sintomi negli ospedali del nostro Paese sono 28.851 (ieri 29.316, -465) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 3.663 pazienti (ieri 3.683, -20). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 259, ieri 276. I dimessi e i guariti, che ormai hanno superato quota 3 milioni, allo stato attuale sono 3.060.411 (ieri 3.040.182, +20.229); in isolamento domiciliare si trovano 511.816 persone (ieri 514.838, -3.022).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 362.162 tamponi contro i 339.939 di ieri per un totale di 52.117.901 test effettuati dall’inizio del monitoraggio di cui 41.554.856 molecolari e 10.563.045 antigenici. Le persone testate sono in tutto 23.625.279. Il tasso di positività, ovvero il rapporto tra il numero di positivi e i test effettuati, oggi è al 4,75 per cento (ieri al 4, +0,7 rispetto a ieri).

I dati di oggi 8 aprile 2021

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: