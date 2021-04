Coronavirus, in Lombardia 92 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale al 5,8%

In calo gli ingressi in terapia intensiva, ma i nuovi contagiati sono 3.289 (+752 su ieri). Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca quota 761.637, quello delle vittime arriva a 31.595

Il bollettino del 9 aprile

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 3.289 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 2.537) e 92 morti (ieri 130). I ricoverati sono 7.080, di cui 828 in terapia intensiva (ieri 830) e 6.252 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 39, in calo rispetto ai 56 di giovedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 761.637, quello delle vittime arriva a 31.595. Il bollettino di venerdì 9 aprile registra un tasso di positività del 5,8% (ieri era al 4,6%), con un totale di 56.476 tamponi effettuati (ieri 54.280).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+881) di cui +310 a Milano città

(+881) di cui +310 a Brescia (+512)

(+512) Como (+213)

(+213) Monza e Brianza (+257)

(+257) Bergamo (+241)

(+241) Mantova (+155)

(+155) Pavia (+228)

(+228) Varese (+319)

(+319) Lecco (+116)

(+116) Cremona (+109)

(+109) Lodi (+66)

(+66) Sondrio (+108)

