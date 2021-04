Vaccini in Italia, salgono i numeri delle dosi somministrate: in un giorno oltre 350 mila

L’obiettivo fissato dal Governo per i vaccini si avvicina. Secondo il portale del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in tutta Italia sono state somministrate 353.278 dosi di vaccino contro il Coronavirus. Un numero che porta il numero delle dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale a 12.365.748, il totale delle persone vaccinate (prima e seconda dose) è stato fissato invece a 3.780.696. Quasi 4 milioni di dosi sono state distribuite a persone di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni. Come ha chiarito il Commissario Figliuolo con la sua ultima ordinanza una volta completate le vaccinazioni in questa fascia di età, la priorità verrà data agli anziani: prima 70 e 79 anni e poi 60 e 69 anni.

