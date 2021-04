Coronavirus, 331 morti nelle ultime 24 ore. Atri 175 ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 6,2%

Il bollettino dell’11 aprile

Sono 331 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.254. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 15.746 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 17.567 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 326 decessi e 18.025 nuovi positivi, con circa 2 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Lombardia (+2.302), la Campania (+1.854) e il Lazio (+1.675).

MINISTERO DELLA SALUTE | Coronavirus, il bollettino dell’11 aprile 2021

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive al virus sono 533.005. I dimessi e i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria toccano quota 3.122.555, mentre i ricoverati con sintomi sono 27.251. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 3.585 pazienti; di questi, 175 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi. Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi calano di 403 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono tre in meno. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 28.432, di cui 3.703 in terapia intensiva, con 195 nuovi ingressi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 253.100 nuovi tamponi, in calo di 67.792 unità rispetto a ieri, per un totale di 53.054.866 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività si attesta al 6,2% (ieri era al 5,4%).

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

91.651 in Campania

79.480 in Lombardia

66.625 in Emilia Romagna

52.060 nel Lazio

52.047 in Puglia

31.807 in Veneto

28.372 in Piemonte

27.785 in Toscana

22.971 in Sicilia

17.081 in Sardegna

12.556 in Calabria

11.111 in Friuli Venezia Giulia

10.460 in Abruzzo

8.205 nelle Marche

7.776 in Liguria

5.143 in Basilicata

4.030 in Umbria

1.653 a Trento

1.110 in Valle d’Aosta

651 in Molise

458 a Bolzano

