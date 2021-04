Ibrahimovic sorpreso al ristorante in zona rossa. Il proprietario: «La smettete di rompere i c******i con sta pandemia?»

Zlatan Ibrahimovic, testimonial di Regione Lombardia per la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus – «usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre, vinciamo noi», recitava lo spot – domenica 11 aprile è stato fotografato in un ristorante di Milano, aperto all’ora di pranzo, in palese violazione delle restrizioni anti-contagio previste in zona rossa. La notizia e le foto del calciatore del Milan sono state pubblicate da Fanpage. Assieme all’attaccante svedese c’era anche un altro ex calciatore rossonero, Ignazio Abate.

Il ristoratore: «Una cosa tra amici»

Tano Simonato, proprietario del ristorante Tano passami l’olio, ha confermato la circostanza: «Ibra, Ignazio e un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa». Il ristoratore he negato però che Ibra abbia effettivamente pranzato nel locale: «È stata una cosa tra amici, non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino». Alle obiezioni del giornalista che ha fatto notare come il ristorante, al pari di tutti gli altri locali di Milano, domenica scorsa avrebbe dovuto essere chiuso per via delle restrizioni legate alla pandemia, Simonato ha letteralmente perso le staffe: «Ma quale c***o di pandemia, ma la smettete di rompere i c******i con sta pandemia?».

