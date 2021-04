Euro 2020, il governo dice sì al 25% di pubblico: prima partita allo stadio Olimpico di Roma

Dopo giorni di attesa, il governo Draghi ha finalmente sciolto la riserva: Euro 2020, il campionato europeo di calcio in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021, si disputerà anche in Italia. Nonostante il Coronavirus. L’esecutivo ha infatti detto sì alla quota minima di pubblico dal vivo richiesta dall’Uefa e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, lo ha comunicato ufficialmente al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. L’Uefa attendeva una risposta entro lunedì prossimo. Oggi il governo si è impegnato formalmente ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza dello Stadio Olimpico di Roma, sia in occasione della partita inaugurale del torneo, sia per le altre gare in programma nella Capitale.

Gravina (Figc): «L’Italia dimostra di avere coraggio»

Gravina si è detto soddisfatto: «L’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa». Il messaggio che l’esecutivo manda al Paese, ha detto ancora Gravina, «è di grande fiducia e di straordinaria visione. L’Italia dimostra di avere coraggio, quell’Italia che lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza secondo un programma e un calendario chiari e definiti».

