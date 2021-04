Il Ramadan al tempo del Coronavirus: le immagini dei fedeli musulmani nel mese santo – Il video

Da questa sera 13 aprile e fino al 12 maggio si celebra il mese santo della religione musulmana, il Ramadan. La festività, in arabo sawm, è considerata uno dei cinque pilastri secondo i precetti dell’Islam e cade ogni anno in un periodo diverso in quanto legata al calendario lunare islamico. Nonostante le norme imposte dalla pandemia da Coronavirus, la commemorazione coinvolgerà circa 1,8 miliardi di persone in tutto il pianeta, pronte a celebrare la rivelazione del Corano a Maometto. Da La Mecca, infatti, giungono immagini della preghiera dei pellegrini debitamente distanziati di fronte alla Kaaba, la struttura più importante per i musulmani che si trova al centro della Grande moschea cittadina. Il fard, ovvero il digiuno, è la pratica maggiormente associata a questo periodo di celebrazioni, in cui tutti i musulmani adulti non possono consumare cibi né liquidi, così come sono obbligati ad astenersi da fumo, alcol e sesso durante tutto l’arco della giornata, fino al tramonto. Sono sollevati dal precetto le persone gravemente malate, gli anziani in età avanzata e le donne in gravidanza, allattamento o con il periodo mestruale. Tuttavia, il Ramadan non è solo purificazione, ma anche un periodo di profonda riflessione sulla condizione di fedele musulmano e attività di beneficienza nella comunità di appartenenza.

Evening prayers (Taraweeh) on the eve of Ramadan in Malaysia Eve of Ramadan in Sarajevo Muslims shop on the first day of the holy month of Ramadan Reading quran during the Ramadhan day Muslims mark first day of Ramadan in the Philippines Yemenis visit graves of their relatives on the first day of Ramadan Palestinians prepare for Ramadan Ramadan in Afghanistan Ramadan preparations in Kabul

Video Twitter/SaudiNews24

Leggi anche: