Calci e pugni nella movida a Milano, le immagini delle telecamere di sicurezza: altri sei ragazzi indagati – Il video

Si allarga l’inchiesta sui pestaggi di Parco Sempione a Milano del 26 luglio scorso, per i quali sono indagati ora altri sei ragazzi residenti tra le province di Milano, Varese, Monza e Piacenza. La Polizia ha diffuso nuove immagini di quella sera recuperate dalle telecamere dell’Arco della Pace, nel pieno della movida milanese. Il video mostra il gruppo in azione, seminando il panico tra i passanti. Proprio a causa di quelle violenze, un ragazzo di 19 anni era rimasto in coma farmacologico per diverse settimane, riportando lesioni gravi e una prognosi di 40 giorni. Le nuove misure cautelari si aggiungono a quelle di altri quattro ragazzi, precedentemente indagati dagli inquirenti insieme a nove minorenni.

Video: Polizia di Stato

