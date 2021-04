Una nave si capovolge nel Golfo del Messico: la Guardia costiera Usa salva 6 persone. 12 i dispersi – Il video

La Guardia costiera degli Stati Uniti ha effettuato un’operazione di soccorso nel Golfo del Messico, ed è riuscita a trarre in salvo 6 persone finite in mare in seguito al capovolgimento di una nave commerciale. Altri 12 membri dell’equipaggio che erano a bordo dell’imbarcazione risultano al momento dispersi. Le cause dietro l’incidente non sono ancora state confermate, ma potrebbero essere legate al mare grosso generato dalle forti correnti di maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni sulle coste della vicina Louisiana. Dalle 8 di ieri sera, ora in cui è stato registrato l’Sos, le squadre di soccorsi stanno lavorando per trovare i dispersi.

Video: Ansa

