Coronavirus, la denuncia in Brasile: «Pazienti intubati svegli e legati, mancano i sedativi». Il Belgio riapre le scuole, bar e ristoranti dall’8 maggio

BRASILE

Un lustrascarpe lavora per strada a San Paolo, in Brasile

La variante brasiliana P1 sempre più aggressiva

La variante brasiliana P1 del Coronavirus, diventata dominante nel Paese, sta spingendo verso un drastico peggioramento della situazione pandemica in Brasile, dove tra il 4 e il 10 aprile sono state registrate 5.657 vittime, il triplo rispetto alla prima ondata dello scorso luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.459 i morti e 73.513 i contagi rilevati. Secondo uno studio dell’istituto di sanità pubblica Fiocruz sulle varianti circolanti in Brasile, la maggiore aggressività rilevata nelle mutazioni recentemente scoperte potrebbero rendere il virus più resistente ai vaccini. Uno scenario quindi che rischia di aggravarsi ulteriormente con il fronte ospedaliero sotto fortissima pressione, soprattutto a Rio de Janeiro, da dove arriva la testimonianza degli operatori sanitari che raccontano di aver dovuto intubare i pazienti ancora svegli e con le mani legate per carenza di sedativi. Al sito G1, un’infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Realengo, nella parte orientale della città, ha fatto emergere lo stato d’emergenza del reparto, dove sono ricoverati 118 pazienti, di cui 40 in rianimazione: «Sono svegli – ha detto sotto anonimato l’infermiera – senza sedativi, intubati, con le mani legate al letto e ci implorano di non farli morire».

BELGIO

Il premier belga Alexander De Croo

Il Belgio riapre bar e ristoranti all’aperto dall’8 maggio

Il governo belga ha fissato le prime riaperture delle attività commerciali a partire dal 26 aprile, dopo un mese di lockdown che ha da un lato ridotto i contagi giornalieri, ma non sembra aver portato la pressione ospedaliera sotto i livelli di guardia, secondo il Guardian. I casi giornalieri sono scesi a quota 3 mila al giorno, dimezzati rispetto al picco dello scorso marzo. Sulla base di questi miglioramenti, il premier belga Alexander De Croo ha annunciato che da lunedì 19 aprile riapriranno tutte le scuole, nel giorno in cui finirà anche il divieto per i viaggi non essenziali all’estero. Dal 26 aprile i belgi potranno tornare dal parrucchiere e in tutti i negozi che tornano ad aprire, mentre dall’8 maggio riaprono anche le palestre fino a 25 persone, oltre che i bar e i ristoranti per il solo servizio all’aperto.

