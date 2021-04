Il Consiglio dei ministri approva il Def: 40 miliardi di scostamento. Le stime del governo sul Pil: +4,5% nel 2021

Uno scostamento di 40 miliardi di euro, circa 30 per attivare una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan, allo scopo di dare una spinta aggiuntiva all’economia e con l’obiettivo di riportare fra quattro anni, ovvero nel 2025, il deficit sotto il 3% del Pil. La nuova richiesta di extra-indebitamento è stata messa a punto dal governo Draghi assieme al Def, il Documento di economia e finanza, e lo scostamento di bilancio, che ha ricevuto il via libera in Cdm, dovrà ora essere autorizzato dal parlamento. Il deficit previsto per il 2021 sale così all’11,8% del Pil dal 9,5% del 2020, anche a causa del rallentamento della crescita economica dovuto alla pandemia, ma soprattutto per le richieste di ulteriore indebitamento che si sono succedute finora. Dall’inizio di quest’anno, infatti, è già stata autorizzata una prima tranche da 32 miliardi, che si è tradotta nel decreto Sostegni. Ora il governo si appresta a chiederne un’altra, di importo superiore.

Le stime economiche del governo

Secondo le stime dell’esecutivo, nel 2021 la crescita del Pil programmatico arriverà al 4,5%. Nel 2022 il Pil crescerebbe del 4,8%, per poi salire del 2,6% nel 2023 e dell’1,8% nel 2024 – tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decennio. Il rapporto deficit/Pil è stimato all’11,8% nel 2021, un livello molto elevato dovuto alle misure di sostegno all’economia e alla caduta del Pil. Il rapporto deficit/Pil scenderà al 5,9% nel 2022, al 4,3% nel 2023 e al 3,4% nel 2024. A partire dal 2025, il rapporto deficit/Pil tornerà a scendere sotto il 3%, nei limiti attualmente previsti dal Patto di stabilità. Il rapporto debito/Pil è stimato al 159,8% nel 2021, per poi diminuire al 156,3% nel 2022, al 155% nel 2023 e al 152,7% nel 2024.

