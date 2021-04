Coronavirus, Pfizer annuncia altre 100 milioni di dosi di vaccino all’Unione europea nel 2021

Pfizer ha fatto sapere oggi che fornirà altre 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid all’Unione europea nel 2021, come si legge in un comunicato ufficiale. Una decisione che arriva dopo la seclta della Commissione europea di esercitare l’opzione di acquisto di altre 100 milioni di dosi nell’ambito dell’Advanced Purchase Agreement, firmato il 17 febbraio 2021. Queste 100 milioni di dosi di vaccini portano il totale delle dosi nell’Ue a 600 milioni.

«Restiamo impegnati a muoverci il più rapidamente e in sicurezza possibile per portare questo vaccino a più persone in Europa, poiché il virus mortale continua a devastare il continente», ha dichiarato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer. «Le 100 milioni di dosi aggiuntive aiuteranno ulteriormente a sostenere l’accelerazione delle campagne vaccinali in tutta l’Ue. Intendiamo ora fornire un totale di 600 milioni di dosi all’Ue per quest’anno, che copriranno i due terzi della popolazione europea e che rappresenta il più grande accordo di fornitura cumulativa per il vaccino Comirnaty che abbiamo concordato fino ad oggi a livello globale», ha aggiunto Sean Marett, chief business and direttore commerciale di BioNTech.

