Covid, Draghi sulla pandemia: «Rafforzare cooperazione e sanità per affrontare il futuro» – Il video

«L’attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro, il nostro lavoro deve iniziare ora. Non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima». Con queste parole il presidente Mario Draghi ha affrontato il tema della pandemia e della gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in un videomessaggio in vista del Global Health Summit del prossimo 21 maggio a Roma, evento dove parteciperà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il premier ha poi parlato dei vaccini e dell’efficienza del sistema sanitario, sfide da affrontare «per fermare il peggio della pandemia».

«Nel mondo – continua Draghi – si sono registrati 3 milioni di morti. Abbiamo registrato la peggiore contrazione dell’economia dai tempi della seconda guerra mondiale. I nostri sistemi sanitari hanno mostrato le loro fragilità, ma gli scienziati hanno sviluppato il vaccino, le case farmaceutiche lo hanno prodotto. Abbiamo la chance di porre fine al peggio della pandemia, rafforzando la cooperazione globale, anche in vista di altre pandemie», sottolinea Draghi. «Bisogna rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali: il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

