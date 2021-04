Draghi al vertice per il clima: «Cambiare rotta e farlo subito. Il Recovery Fund è un’occasione unica» – Il video

«Cambiare tutto e farlo velocemente». Il presidente del Consiglio Mario Draghi apre così il suo discorso in streaming in occasione del Leaders Summit on Climate, l’incontro voluto dal presidente Usa Joe Biden per affrontare la questione del cambiamento climatico. All’evento, che si è tenuto in parallelo alla Giornata Mondiale della Terra, hanno partecipato 40 capi di Stato e primi ministri da tutto il mondo, dal leader cinese Xi Jinping al russo Vladimir Putin. «Dobbiamo cambiare il corso degli eventi e fare subito qualcosa di immediato per quanto riguarda il cambiamento climatico», ha continuato Draghi, dopo aver ringraziato Biden per «il cambio di rotta sulle politiche ambientali». Con il Recovery Fund, ha detto il premier, «si presenta un’occasione unica anche per la transizione ecologica. Uno degli obiettivi di questo piano è liberare l’Europa dal carbone entro il 2050 e puntare sull’economia circolare. Uno degli obiettivi è supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del piano europeo, circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture green, economia circolare e mobilità sostenibile».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

