No vax prendono di mira il post Facebook di Milva sul vaccino: «Ti ha fatto proprio bene, vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan»

Dopo la morte dell’artista, gruppi di utenti hanno cominciato a commentare un post in cui La Rossa invitava i propri fan a vaccinarsi, con la foto della sua somministrazione

«Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus». Sono alcune delle ultime parole pubbliche di Milva, affidate a Facebook lo scorso 26 marzo, in un post in cui l’artista invitava i propri fan a fare altrettanto. Ma appena si è diffusa la notizia della morte dell’artista, il post della Pantera di Goro è stato immediatamente preso di mira da gruppi di No vax contrari al vaccino anti-Covid.

«Vaccinata e deceduta, complimenti!», si legge tra i commenti sotto il post dell’artista. «Fatto farmaco genico sperimentale un mese fa ed oggi stecchita», commenta un’altra utente. «Ti ha fatto proprio bene questo vaccino, vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio».

FACEBOOK / MILVA | Commenti di gruppi no vax sotto il post dell’artista

Foto in copertina: ANSA/EPA/SOEREN STACHE – DRN

