Bullismo, 12enne disabile aggredita a Roma: identificate 4 minorenni. In 16 hanno assistito e filmato – Il video

L’hanno aggredita almeno in 4. Altri invece assistevano preoccupandosi di filmare tutto e postare il video sui social network. Le coetanee responsabili di atti violenti contro una ragazzina disabile di Roma sono state rintracciate e identificate dai carabinieri: si tratta di almeno 4 minorenni identificate, assieme a circa 16 ragazzini, tutti di minore età, che avrebbero assistito all’aggressione. Il caso è stato segnalato dal Centro nazionale contro il bullismo che da vent’anni si occupa di sensibilizzare ragazzi e famiglie su un problema sempre più presente. La 12enne affetta da disabilità è stata picchiata dalle sue coetane e ripresa mentre subiva il pestaggio in un parco sua zona, a Nord della Capitale. «Il caso registrato a Roma ci è stato segnalato dalla preside della scuola frequentata dalla ragazza», ha raccontato ad Open giorni fa la presidente del Centro anti bullismo Giovanna Pini, «ed è stato denunciato a noi dalla mamma che non sapeva a chi rivolgersi».

