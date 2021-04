Tennis, l’allenamento da giocoliere del fenomeno Jannik Sinner – Il video

Jannik Sinner fa sembrare tutto facile, anche rimanere in equilibrio su una tavola giocando con tre palline da tennis. Nonostante sia reduce da una sconfitta cocente, il tennista tirolese è al centro dei riflettori del circuito internazionale per gli importanti risultati ottenuti negli ultimi due anni. Dunque non perde tempo e sfrutta tutte le sue capacità in un allenamento propriocettivo per migliorare la stabilità, l’equilibrio e l’intensità. Il video è stato diffuso sull’account Instagram dello stesso tennista 19enne.

Video: Instagram/@janniksin

