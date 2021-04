Gaffe di Draghi a Palazzo Madama: chiama «deputati» i senatori, poi si scusa – Il video

Il lapsus all’inizio dell’intervento in Aula per presentare il Recovery Plan

Piccola gaffe per il presidente del Consiglio Mario Draghi. All’inizio del discorso sulla presentazione in Senato del Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, il premier ha chiamato «deputati» i senatori. «Signor presidente, onorevoli deputati». A quel punto dai banchi di Palazzo Madama qualcuno gli ha fatto notare: «Siamo in Senato». Quindi le scuse e la risata imbarazzata del premier che ha poi proseguito con il suo discorso.

Video: YouTube/SenatoTv

