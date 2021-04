Recovery Plan, Draghi al Senato: «Le riforme saranno fondamentali, difficilissimo altrimenti spendere le risorse»

Dopo l’intervento andato in scena alla Camera dei deputati, Mario Draghi è arrivato in Senato alle 15 per presentare il Recovery Plan. L’aula di Montecitorio ha già dato il suo ok con 442 sì, 19 no e 51 astenuti. Una volta compiuto il passaggio a Palazzo Madama, con votazione prevista in tarda serata, tra domani e giovedì toccherà al Consiglio dei ministri mettere il sigillo definitivo sul testo, che entro il 30 aprile dovrà essere trasmesso alle autorità europee. Una data non perentoria, ma come ha spiegato Draghi conviene rispettarla, per avere in tempi brevi un primo anticipo del 10% sul totale delle risorse messe a disposizione per l’Italia, mentre il restante 90% sarà condizionato al raggiungimento degli obiettivi economici stabiliti in partenza tra governi e Commissione europea sulle tempistiche dei progetti e/o sulle riforme richieste come contropartita.

Il premier ha esordito chiamando «onorevoli deputati» i senatori e poi si è scusato, facendo sorridere e raccogliendo l’applauso dell’Aula. Per lunghi tratti del suo discorso, Draghi ha ripetuto quanto già detto alla Camera, ricordando come il Recovery Plan affronti «debolezze che affliggono la nostra economia da decenni» e sia articolato in «progetti di investimento e riforme». «Le riforme», ha precisato il capo del governo andando a braccio, «saranno fondamentali per dare attuazione agli investimenti del piano, senza riforme sarà difficilissimo spendere questi soldi, già oggi è difficile farlo».

Tra le sei missioni lungo le quali si organizza il Recovery Plan, quella dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica è stata definita dal premier «particolarmente importante per l’Italia, che, un po’ per l’orografia, un po’ per gli abusi a cui è stata sottoposta, è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi». Mentre per quanto riguarda le riforme, Draghi ha posto l’accento in primis sulla riforma della giustizia, che dovrà affrontare i nodi del processo civile e penale: «Questo è uno degli impegni più importanti che abbiamo preso con l’Unione europea, puntiamo a ridurre del 40% i tempi del processo civile e almeno del 25% quelli del processo penale».

L’intervento di Draghi è stato interrotto a un certo punto dalle intemperanze del senatore Ignazio La Russa, subito censurate dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati: «Senatore La Russa, lei è un vice presidente! Basta, l’Aula la dirigo io», ha scandito l’azzurra, restituendo la parola al presidente del Consiglio.

