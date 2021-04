Coronavirus, per l’India anche la tegola dei vaccini finiti: mancano dosi per 940 milioni di persone. AstraZeneca in difficoltà negli Usa: il via libera slitta di un mese

A Mumbai le somministrazioni sono state fermate per tre giorni, il piano nazionale prevede di vaccinare buona parte degli adulti del Paese dal 1 maggio. Ma il più grande produttore mondiale non riesce a far fronte alle richieste. Non arriveranno prima di metà maggio i dati approdonditi sulla sicurezza di AstraZeneca chiesti dalla Fda negli Usa

INDIA

EPA/DIVYAKANT SOLANKI | Code fuori da un hub vaccinale a Mumbai, dove le somministrazioni sono state interrotte il 29 aprile per esaurimento delle scorte

Scorte di vaccini esaurite in buona parte dell’India

Al pesantissimo bilancio di morti e nuovi contagi in India si aggiunge ora la carenza diffusa di dosi sufficienti di vaccini anti Covid. Proprio nel principale Paese produttori di farmaci e vaccini del mondo, le scorte sono ormai esaurite in diverse province, in particolare a Mumbai, dove le somministrazioni dei vaccini sono state sospese per tre giorni. Il governo locale del Maharashtra ha ripetutamente lanciato appelli all’esecutivo centrale per la carenza di vaccini. Secondo il New York Times, fino a giovedì 29 aprile in India erano stato vaccinato solo l’1,8% della popolazione, e nonostante la produzione interna sia in grado di ottenere decine di milioni di dosi al mese, non riesce a far fronte all’enorme domanda in un Paese così popoloso. Secondo il piano nazionale, dal 1 maggio saranno 940 milioni gli adulti che avranno diritto ad almeno la prima dose.

USA

EPA/JIM LO SCALZO | Il quartier generale di AstraZeneca a Gaithersburg, negli Stati Uniti

Si allungano i tempi per l’autorizzazione di AstraZeneca negli Usa

L’autorizzazione negli Stati Uniti del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca slitterà di almeno un mese, nonostante la casa farmaceutica avesse previsto di presentare la richiesta alla Food and drug administration entro fine aprile. La società anglo-svedese sarebbe in difficoltà nel raccogliere i dati necessari richiesti dalle autorità sanitarie americane, che hanno richiesto maggiori approfondimenti sulla sicurezza del prodotto dopo i rari casi di reazioni avverse emerse in Europa. Come riporta il Wall street journal, le difficoltà di AstraZeneca nel raccogliere tutte le informazioni necessarie porteranno a un ritardo nella presentazione della richiesta alla Fda, facendo slittare la scadenza ad almeno metà maggio.

In attesa dei dati aggiornati sulla sicurezza del vaccino, la Fda ha ribadito che gli Stati Uniti non permetterà anche l’esportazione di AstraZeneca verso altri paesi, almeno finché non ci sarà la certezza che le dosi siano state prodotte con gli standard di qualità americani e saranno esclusi il più possibile dubbi sulla sicurezza e l’efficacia.

