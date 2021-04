Oggi i nuovi colori, in rosso solo la Valle d’Aosta. Aumentano le regioni gialle, ma l’Emilia-Romagna peggiora. In Sicilia stop a gite e spiagge nel weekend

I dati giornalieri dei contagi dimostrano che è in atto un miglioramento, per quanto riguarda la circolazione del virus, ma il processo è ancora molto lento

Non sono previsti grossi colpi di scena con i cambi di colore delle Regioni per oggi, 30 aprile, quando l’Iss darà il verdetto con il consueto monitoraggio settimanale sul contagio da Coronavirus. I dati giornalieri dei contagi dimostrano che è in atto un miglioramento, per quanto riguarda la circolazione del virus, ma il processo è ancora molto lento. Ieri i nuovi infetti sono stati 14.320 e i decessi 288. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 330.075 con un tasso di positività del 4,3% leggermente superiore al 4% di mercoledì. Ma intanto contro il sistema dei colori si schiera con forza il neopresidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. «Penso che il sistema dei colori contro la diffusione dei contagi sia stato utile nell’autunno dello scorso anno – ha dichiarato ieri Fedriga – Penso altrettanto che le misure in mezzo a una pandemia siano da modulare rispetto alla situazione contingente», ha detto.

I cambiamenti da lunedì

Si comincia dai territori colorati di giallo che, sostanzialmente, per questa nuova settimana non subiranno variazioni. Attualmente si trovano nella fascia più bassa di rischio la Lombardia, il Veneto, il Lazio, la Toscana, l’Emilia-Romagna – che ha però l’indice di contagio in risalita a 0,80 -, il Piemonte, il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, l’Abruzzo, la Liguria, l’Umbria, il Trentino Alto Adige, il Molise e le Marche. Ma la decisione spetterà, come tutti i venerdì, alla Cabina di Regia e in serata sarà ratificata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Giallo anche per la Puglia, che aveva già dati da fascia gialla venerdì scorso ma è rimasta arancione perché due settimane fa era rossa per l’incidenza di contagio.

Zone arancioni e il “caso” della Sicilia

Calabria, Basilicata resteranno in arancione. Così come la Sicilia, dove però si teme un “libera tutti” in vista del weekend del primo maggio. Per l’occasione, il sindaco di Palermo Orlando ha firmato una nuova ordinanza valida l’1 e 2 maggio che vieta l’accesso in spiaggia e le attività sportive in tutte le aree pedonali oltre all’interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 2. Vietato poi lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia. Zona arancione prevista anche per la Sardegna che quindi abbandonerebbe la fascia rossa.

Valle d’Aosta in bilico

Meccanismo inverso – e in bilico – per la Valle d’Aosta che, con un’incidenza di 265 contagi ogni 100 mila abitanti, potrebbe fare il salto e passare quindi dall’attuale zona arancione a quella rossa.

I dati della fondazione Gimbe

Ieri poi sono stati diffusi anche i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe, riportati da Il Messaggero. In una settimana i nuovi casi sono calati del 7,7% (90.449 rispetto ai 98.030 della precedente) e sono diminuiti del 10,5% i decessi (2.279 rispetto a 2.545). Calano del 12,7% i ricoverati con sintomi (20.312 rispetto a 23.255) e del 12,8% di ricoverati in terapia intensiva (2.748 rispetto a 3.151). Resta ancora allarmante il numero di italiani che ha contratto il virus: sono 448.000 persone.

