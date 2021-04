Pnrr, De Luca a Draghi: «Sfido il governo a dare ai campani le stesse risorse destinate alla sanità del Nord» – Il video

«Se non c’è discriminazione verso il Mezzogiorno, sfido il governo Draghi a dare ai cittadini del Sud gli stessi fondi per la sanità delle altre regioni». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nell’ultima conferenza stampa in streaming dal suo account Facebook. «Nella conferenza con le Regioni», ha proseguito il governatore campano, «è previsto che la Campania sia l’ultima a ricevere le risorse. Oggi ogni cittadino campano riceve 30 euro in meno rispetto a quelli che vivono nel nel Lazio, 42 in meno rispetto a emiliani e veneti. Si dia l’occasione a tutti di avere le stesse risorse», ha concluso De Luca.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

