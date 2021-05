Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio sui canali ufficiali della società

Mourinho arriva alla Roma. Per adesso non si conosco altri dettagli, solo l’annuncio sui canali ufficiali della squadra. José Mourinho torna in Italia dopo più di dieci anni: l’ultima volta che aveva allenato una squadra italiana era nel 2010, quando ha guidato l’Inter verso il Triplete. Dopo il successo neroazzurro era stato al Real Madrid, al Chelsea, al Manchester United e al Tottenham.

L’allenatore ha confermato la notizia anche sul suo profilo Instagram: «Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione».

A Roma fino al 2024

Il contratto con la Roma durerà fino al 30 giugno 2024. A comunicarlo il presidente del club Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin: «Siamo entusiasti e felicissimi di dare il benvenuto a José nella famiglia dell’AS Roma. Un grande campione che ha vinto trofei a tutti i livelli, José fornirà una straordinaria leadership ed esperienza al nostro ambizioso progetto. La nomina di José è un passo enorme nella costruzione di una cultura vincente a lungo termine e coerente in tutto il club».

