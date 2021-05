Ora Mourinho diventa santo: ‘San José’, il nuovo murales dedicato al tecnico – Il video

Dopo il murales in sella alla Vespa che lo ha reso Special(one), José Mourinho viene raffigurato ora anche nei panni del santo. Poche ore dopo la sconfitta della Roma per 3 a 1 contro l’Inter, ex squadra del tecnico portoghese, una nuova opera di street art è stata dedicata all’allenatore in zona Rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. Il disegno è stato realizzato dallo street artist Anonimo74 e raffigura Mourinho nelle vesti di un santo col drappo giallorosso. Sotto al murales sono state collocate delle candele e una rosa rossa, un po’ come si usa fare per omaggiare le figure sante nelle edicole sparse nei vicoli del centro storico capitolino.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

