A Roma Mourinho è già Special(one): a Testaccio spunta un murales dell’allenatore in Vespa – Il video

Special(one) come la Vespa che guida. Dopo l’annuncio della scorsa settimana, José Mourinho non si è ancora seduto sulla panchina della Roma che già la città gli tributa un murales, come quello spuntato nel quartiere Testaccio, storico rione capitolino con un’alta percentuale di tifosi giallorossi. L’opera è stata realizzata dallo street-artist Harry Grab e vede il tecnico portoghese guidare una Vespa Special, su cui si basa il gioco di parole con il soprannome del prossimo allenatore romanista. Nel post pubblicato sul profilo ufficiale dell’artista, inoltre, Mourinho ha lasciato un like in segno di apprezzamento all’opera di street-art scatenando la frenesia dei tifosi.

Video: Ansa

