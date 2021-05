Calcio, la Serie A comincia ufficialmente il 22 agosto. Cambia la Coppa Italia: solo squadre di Serie A e B

Comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto la Serie A 2021/2022 con conclusione fissata il 22 maggio 2022. Una decisione che è arrivata nel corso di un consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio. Per il prossimo campionato, la pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario un ultimo passaggio dal Consiglio federale ma si dovrebbe trattare soltanto di una formalità. Cambia anche la Coppa Italia: il nuovo format prevede la partecipazione solo di 40 squadre – 20 club di serie A e 20 di serie B – con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito ben 12 squadre di serie A. Infine, la serie A chiederà alla Figc di modificare il format del campionato Primavera 1 TIM, salendo a 18 squadre dalle attuali 16.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO BAZZI

